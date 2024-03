Last Fight - tak Tajlandia teraz kręci widowiskowe walki. Zwiastun filmu akcji

fot. materiały prasowe filmu

Reklama

Last Fight to film w reżyserii Nonpavita Bonnerma i Kinsany Ladphanna. Ten drugi jest tutaj kluczem do zrozumienia wagi i klasy nadchodzącej produkcji, bo jest on synem legendy tajskiego kina akcji Panna Rittikraia, który zmarł w 2014 roku. Ten słynny choreograf walk sprawił, że Tajlandia zdobyła globalny rozgłos i dokonała ewolucji kręcenia walk w sposób, w jaki wcześniej nie był prezentowany na ekranie. Wszystko dzięki jego pracy przy takich filmach jak Ong Bak, Obrońca oraz Chocolate, które zdobyły światowy rozgłos. To on był mentorem Tony'ego Jaa, który obecnie gra w chińskim i hollywoodzkim kinie akcji.

Last Fight - zwiastun

Celem twórców jest wprowadzenie do tajskiego kina powiewu świeżości. Mają nadzieję, że dzięki temu projektowi uda im się stworzyć nowe gwiazdy kina akcji. Od śmierci Rittikraia ten gatunek w Tajlnadii nigdy nie był na poziomie, do jakiego jego praca przyzwyczaiła.

Za sceny akcji odpowiada grupa kaskaderów Ladphanny wywodząca się od szkoły Rittikraia. Trailer został opublikowany jakiś czas temu.

Najnowszym materiałem promocyjne mającym zaledwie dwa dni są zdjęcie promocyjne aktorów, którzy w tej produkcji mają kopać tyłki.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez PANNA STUNT ACADEMY.🤸🏻‍♀️ (@pannastunt) ROZWIŃ ▼

Historia rozgrywa się w czasach ekonomicznej recesji i społecznego podziału. Tym samym też wzrasta aktywność przestępców. Rządzący chcą coś z tym zrobić. Organizują turniej z więźniami skazanymi na śmierć, by wytypować tych z najlepszymi umiejętnościami w sztukach walki i instynktem przetrwania. Mając takich ludzi, uważają, że pozbędą się zagrożenia, ale czy na pewno?

Data premiery filmu nie jest znana.