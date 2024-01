Sony zwraca niektórym graczom pieniądze za zakup The Last of Us: Part II Remastered. O co chodzi?

fot. SIE

Dziś na rynku debiutuje produkcja The Last of Us Part II Remastered. Gra potrzebna, albo i nie - zdania co do tego są podzielone. Wraz z debiutem wydawca zdecydował się na dokonanie zwrotu pieniędzy dla niektórych osób, które zdecydowały się sięgnąć po ten tytuł. Dotyczy to tych graczy, którzy posiadają wersję na PS4 i zdecydowali się na zakup nowego wydania w przedsprzedaży (219 zł), gdy nie było jeszcze opcji wykupienia tańszej (ok. 50 zł) aktualizacji do wydania Remastered.

https://twitter.com/mrpyo1/status/1748060829528826333

Wygląda na to, że japońskiej firmie zależy na tym, by gracze nie przegapili możliwości skorzystania z aktualizacji. W wiadomości towarzyszącej procesowi zwrotu środków Sony przypomina o możliwości płatnej aktualizacji, zachęcając do skorzystania z takiej oferty i cieszenia się ulepszoną wersją gry na PS5.