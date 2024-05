Łasuch z nowym zwiastunem ostatniego sezonu. Nastoletni bohater ratuje świat hybryd i ludzi

fot. Netflix

Łasuch zmierza do swojego wielkiego finału. Netflix zaprezentował nowy zwiastun ostatnich odcinków, w których Gus i reszta drużyny będą próbowali uratować świat hybryd i ludzi. W tym celu udadzą się na Alaskę, aby dokończyć swoją podróż i pokonać nowe zagrożenie, ale także odnaleźć Birdie. Ich tropem podąża Rosie i Helen Zhang, którzy chcą powstrzymać nastoletniego bohatera i doprowadzić do zagłady wszystkich hybryd. Jak rozstrzygnie się ta historia? Przekonamy się już na początku czerwca, kiedy do biblioteki platformy zawita trzeci sezon Łasucha.

Łasuch - zwiastun finałowego sezonu

Łasuch – fabuła i data premiery

W trzecim sezonie, po pokonaniu generała Abbota w bitwie pod Pubba's Cabin, Gus (Christian Convery), Jepperd (Nonso Anozie), Becky (Stefania LaVie Owen) i Wendy (Naledi Murray) wyruszają w podróż na Alaskę w poszukiwaniu matki Gusa, Birdie (Amy Seimetz), która pracuje nad odkryciem pochodzenia tajemniczego, śmiercionośnego Chorego. Po drodze dołącza do nich doktor Singh (Adeel Akhtar), który może mieć własne niebezpieczne cele wobec Gusa i jego roli w odwróceniu wirusa. Tymczasem pojawia się nowe zagrożenie w postaci Helen Zhang (Chao), jej córki Rosie (Tran) i dzikich Wilczych Chłopców, którzy chcą wznowić ludzkie narodziny i postrzegają Gusa jako rozwiązanie swoich planów. Poruszając się po niebezpiecznym terenie, Gus i jego grupa przyjaciół znajdują schronienie w placówce na Alasce, gdzie spotykają Sianę (Cara Gee) i jej hybrydową córkę Nukę (Ayazhan Dalabayeva). Czas na znalezienie odpowiedzi szybko ucieka, a sojusze i losy poszczególnych postaci poddawane są próbie, a wszystko do rozstrzygającego punktu, który przesądzi o losie ludzi i hybryd.

W nowych odcinkach zobaczymy aktorkę Kelly Marie Tran jako Rosie, córkę Helen Zhang (Rosalind Chao), które będą stanowić nowe zagrożenie dla głównych bohaterów. Aktorkę możecie znać z dwóch filmów z Gwiezdnych Wojen, w których wcieliła się w Rose Tico, a także miniserialu Monsterland.

Producentami wykonawczymi Łasucha są Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey Jr., Amanda Burrell i Linda Moran. Evan Moore z Team Downey jest współproducentem wykonawczym.

Łasuch – premiera trzeciego sezonu została zaplanowana na 6 czerwca na Netflixie.