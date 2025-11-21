placeholder
Premiera serialu Latarnie opóźniona! Czy jest szansa na 2. sezon Pingwina?

Dyrektor generalny HBO, Casey Bloys, wypowiedział się w sprawie dwóch seriali DC. Jeden z nich podbił HBO w 2024 roku, a drugi miał debiutować na początku 2026 roku, ale to się zmieniło.
Latarnie fot. DC
Do tej pory wszystkie medialne zapowiedzi i wypowiedzi osób z ramienia HBO wskazywały na to, że serial Latarnie zadebiutuje na początku 2026 roku. Doszło jednak do odroczenia premiery na późniejszy czas. Kiedy teraz zadebiutuje serial o Johnie Stewarcie i Halu Jordanie?

W Spider-Manie 4 pojawią się... ninja. Kolejni złoczyńcy Marvela w filmie?

Dyrektor generalny HBO, Casey Bloys, w ostatnim wywiadzie potwierdził, że serial Latarnie zadebiutuje w HBO "pod koniec lata w 2026 roku". To spora zmiana zważywszy na to, iż dotychczasowe plotki wskazywały raczej na okres lutego lub marca 2026 roku. Z drugiej strony może to być podyktowane faktem, iż jest to serial science fiction, który mimo osadzenia na Ziemi będzie potrzebować wielu efektów specjalnych. Dokładna data premiery nie została podana.

Czy powstanie 2. sezon Pingwina?

Bloys wypowiedział się też na temat Pingwina. 1. sezon serialowego spin-offu Batmana był hitem HBO, który otrzymał kilka nagród Emmy i zgromadził rzesze fanów przed ekranami. Czy jest szansa na 2. sezon? 

Rozmawiamy z zespołem DC o tym, o czym mógłby opowiedzieć 2. sezon Pingwina.

Seriale DC - ranking według krytyków

Zobaczcie, na której lokacie jest Pingwin.

Źródło: comicbookmovie.com

