Premiera serialu Latarnie opóźniona! Czy jest szansa na 2. sezon Pingwina?

fot. DC

Do tej pory wszystkie medialne zapowiedzi i wypowiedzi osób z ramienia HBO wskazywały na to, że serial Latarnie zadebiutuje na początku 2026 roku. Doszło jednak do odroczenia premiery na późniejszy czas. Kiedy teraz zadebiutuje serial o Johnie Stewarcie i Halu Jordanie?

Dyrektor generalny HBO, Casey Bloys, w ostatnim wywiadzie potwierdził, że serial Latarnie zadebiutuje w HBO "pod koniec lata w 2026 roku". To spora zmiana zważywszy na to, iż dotychczasowe plotki wskazywały raczej na okres lutego lub marca 2026 roku. Z drugiej strony może to być podyktowane faktem, iż jest to serial science fiction, który mimo osadzenia na Ziemi będzie potrzebować wielu efektów specjalnych. Dokładna data premiery nie została podana.

Czy powstanie 2. sezon Pingwina?

Bloys wypowiedział się też na temat Pingwina. 1. sezon serialowego spin-offu Batmana był hitem HBO, który otrzymał kilka nagród Emmy i zgromadził rzesze fanów przed ekranami. Czy jest szansa na 2. sezon?

Rozmawiamy z zespołem DC o tym, o czym mógłby opowiedzieć 2. sezon Pingwina.

