Premiera serialu Latarnie opóźniona! Czy jest szansa na 2. sezon Pingwina?
Dyrektor generalny HBO, Casey Bloys, wypowiedział się w sprawie dwóch seriali DC. Jeden z nich podbił HBO w 2024 roku, a drugi miał debiutować na początku 2026 roku, ale to się zmieniło.
Do tej pory wszystkie medialne zapowiedzi i wypowiedzi osób z ramienia HBO wskazywały na to, że serial Latarnie zadebiutuje na początku 2026 roku. Doszło jednak do odroczenia premiery na późniejszy czas. Kiedy teraz zadebiutuje serial o Johnie Stewarcie i Halu Jordanie?
W Spider-Manie 4 pojawią się... ninja. Kolejni złoczyńcy Marvela w filmie?
Dyrektor generalny HBO, Casey Bloys, w ostatnim wywiadzie potwierdził, że serial Latarnie zadebiutuje w HBO "pod koniec lata w 2026 roku". To spora zmiana zważywszy na to, iż dotychczasowe plotki wskazywały raczej na okres lutego lub marca 2026 roku. Z drugiej strony może to być podyktowane faktem, iż jest to serial science fiction, który mimo osadzenia na Ziemi będzie potrzebować wielu efektów specjalnych. Dokładna data premiery nie została podana.
Czy powstanie 2. sezon Pingwina?
Bloys wypowiedział się też na temat Pingwina. 1. sezon serialowego spin-offu Batmana był hitem HBO, który otrzymał kilka nagród Emmy i zgromadził rzesze fanów przed ekranami. Czy jest szansa na 2. sezon?
Seriale DC - ranking według krytyków
Zobaczcie, na której lokacie jest Pingwin.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
17
lis
Rachunek gwiazd
18
lis
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
19
lis
Diabelstwò
19
lis
Szampańskie święta
21
lis
Tornado
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1945, kończy 80 lat