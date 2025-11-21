placeholder
W Spider-Manie 4 pojawią się... ninja. Kolejni złoczyńcy Marvela w filmie?

Według nowych doniesień w filmie Spider-Man 4 zobaczymy złoczyńców Marvela, o których jak do tej pory nie było mowy w spekulacjach. Pajączek będzie musiał zmierzyć się na ekranie z całą "armią" ninja. 
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień - zdjęcie z planu Marvel/Sony
Właściwie nie ma tygodnia, by do sieci nie trafiały kolejne rewelacje na temat złoczyńców, z którymi Peter Parker zmierzy się w przyszłorocznym filmie Spider-Man 4. Jeśli jednak myśleliście, że na tym polu doszliśmy już do przesytu, nie mogliście być w większym błędzie. Z nowego raportu cenionego scoopera Daniela Richtmana wynika, że Pajączek w trakcie szeroko zakrojonej sceny akcji rozgrywającej się w więzieniu ma walczyć z... "armią ninja". 

Fani Marvela biorą powyższe doniesienia za wyraźną sugestię, że w produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień na ekranie pojawi się słynna organizacja Ręka (Dłoń, ang. The Hand), starożytny klan, który znamy już z seriali superbohaterskich Netfliksa jako wroga Daredevila. Amerykańskie portale popkulturowe wątpią jednak w to, że obecność Ręki w opowieści powinniśmy odczytywać jednocześnie jako zapowiedź udziału Matta Murdocka - w komiksach Peter Parker wielokrotnie sam wchodził w konflikt z rzeczoną organizacją. 

W tym miejscu warto przypomnieć, że swego czasu głośno mówiło się o pokazaniu w Spider-Manie 4 nieznanej z powieści graficznych i działającej na własną rękę postaci przedstawionej jako "Samuraj". Nie jest jednak jasne, czy ma ona związek z ninja, o których wspomina Richtman.

Inny ze scooperów, MyTimeToShineHello, po raz kolejny twierdzi, że piosenkarka Sabrina Carpenter jest "brana pod uwagę do ogromnej roli w Marvelu" - nie poznaliśmy żadnych szczegółów. 

Ranking największych wrogów Spider-Mana. Na szczycie złoczyńcy Marvela, których dobrze znasz z MCU

Produkcja Spider-Man: Całkiem nowy dzień zadebiutuje w kinach 31 lipca przyszłego roku. 

Źródło: Daniel Richtman

Co o tym sądzisz?
