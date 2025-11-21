W Spider-Manie 4 pojawią się... ninja. Kolejni złoczyńcy Marvela w filmie?
Według nowych doniesień w filmie Spider-Man 4 zobaczymy złoczyńców Marvela, o których jak do tej pory nie było mowy w spekulacjach. Pajączek będzie musiał zmierzyć się na ekranie z całą "armią" ninja.
Właściwie nie ma tygodnia, by do sieci nie trafiały kolejne rewelacje na temat złoczyńców, z którymi Peter Parker zmierzy się w przyszłorocznym filmie Spider-Man 4. Jeśli jednak myśleliście, że na tym polu doszliśmy już do przesytu, nie mogliście być w większym błędzie. Z nowego raportu cenionego scoopera Daniela Richtmana wynika, że Pajączek w trakcie szeroko zakrojonej sceny akcji rozgrywającej się w więzieniu ma walczyć z... "armią ninja".
Fani Marvela biorą powyższe doniesienia za wyraźną sugestię, że w produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień na ekranie pojawi się słynna organizacja Ręka (Dłoń, ang. The Hand), starożytny klan, który znamy już z seriali superbohaterskich Netfliksa jako wroga Daredevila. Amerykańskie portale popkulturowe wątpią jednak w to, że obecność Ręki w opowieści powinniśmy odczytywać jednocześnie jako zapowiedź udziału Matta Murdocka - w komiksach Peter Parker wielokrotnie sam wchodził w konflikt z rzeczoną organizacją.
W tym miejscu warto przypomnieć, że swego czasu głośno mówiło się o pokazaniu w Spider-Manie 4 nieznanej z powieści graficznych i działającej na własną rękę postaci przedstawionej jako "Samuraj". Nie jest jednak jasne, czy ma ona związek z ninja, o których wspomina Richtman.
Inny ze scooperów, MyTimeToShineHello, po raz kolejny twierdzi, że piosenkarka Sabrina Carpenter jest "brana pod uwagę do ogromnej roli w Marvelu" - nie poznaliśmy żadnych szczegółów.
Ranking największych wrogów Spider-Mana. Na szczycie złoczyńcy Marvela, których dobrze znasz z MCU
Produkcja Spider-Man: Całkiem nowy dzień zadebiutuje w kinach 31 lipca przyszłego roku.
Źródło: Daniel Richtman
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
17
lis
Rachunek gwiazd
18
lis
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
19
lis
Diabelstwò
19
lis
Szampańskie święta
21
lis
Tornado
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1945, kończy 80 lat