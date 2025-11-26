Reklama
Latarnie - opis zwiastuna. Czy pokazano kostiumy superbohaterów?

Pierwsze oficjalne zdjęcia z serialu Latarnie nie pokazało ikonicznych strojów obu członków Korpusu Zielonych Latarni. Czy zwiastun zaprezentowany podczas specjalnego pokazu to zmienił? Jego opis wyciekł do sieci.
Wiktor Stochmal
Tagi:  Latarnie 
Latarnie fot. DC
Serial Latarnie należący do DCU miał pierwotnie zadebiutować na początku 2026 roku, ale premiera została przełożona na lato. W trakcie specjalnego pokazu HBO Max Upfront z Sao Paulo zaprezentowano pierwszą zapowiedź. Jaki zapowiada klimat i czy pokazano kostiumy Zielonych Latarni, na które fani czekają najbardziej?

Nieznana wersja Scarlet Witch w Avengers: Doomsday. Więcej ogłoszeń obsady nie będzie

Klimat przypomina western, co pasuje z racji, iż fabuła dzieje się w rustykalnej części Stanów Zjednoczonych. W warstwie wizualnej jest mnóstwo brązów, również w strojach. John Stewart i Hal Jordan wdają się w sprzeczkę - pierwszy twierdzi, iż jest lepszy w ratowaniu ludzi od drugiego. Nie pokazano kostiumów superbohaterskich, choć jest jedna scena lotu Hala Jordana. Jest wspomnienie o wiewiórce należącej do Korpusu Zielonych Latarni - prawdopodobnie chodzi o Ch'pa z komiksów DC.  Hal Jordan i John Stewart współpracują już od jakiegoś czasu, ale się nie dogadują. Hal Jordan pełni rolę swoistego nauczyciela zastępczego, więc wszystko wskazuje na to, że to nie on był pierwszym wyborem Korpusu do szkolenia młodego Stewarta.

Brak kostiumów superbohaterskich i przyziemny klimat na tym etapie nie powinny dziwić - showrunner wielokrotnie podkreślał o czerpaniu inspiracji z serialu Detektyw. Fani mają jednak nadzieję na zobaczenie swoich ulubionych herosów również w ich ikonicznych strojach.

Najpotężniejsze postacie z komiksów DC 

Źródło: comicbookmovie.com

