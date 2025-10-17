Dinozaury kontra Liga Sprawiedliwości. Ta teoria przewiduje finał DCU (wbrew pozorom prawdopodobny)

Fot. DC

W internecie pojawiły się zdjęcia merchu z Latarni. Wśród przedmiotów kolekcjonerskich jest między innymi czapka z logo produkcji. Jeden z użytkowników Reddita zwrócił uwagę na spiralę pośrodku niej. Jego zdaniem to może być wskazówka, że serial wprowadzi do DCU postać znaną jako The Centre aka Dinosaur Island, która stanie się głównym głównym antagonistą rozdziału Gods and Monsters.

Dinozaury kontra Liga Sprawiedliwości [TEORIA]

Możliwe, że o The Centre aka Dinosaur Island słyszycie pierwszy raz. To miejsce, w którym żyją prehistoryczne stworzenia, a jednocześnie potężna i świadoma istota, która w komiksach DC odgrywała rolę złoczyńcy i była głównym antagonistą w Justice League: The New Frontier. Stąd teoria, że na ekranie również zmierzy się z Ligą Sprawiedliwości. The Centre oprócz przyzywania dinozaurów ma moce telepatyczne, potrafi tworzyć iluzje i nawet jest w stanie opętać swoich wrogów. Jest także zmiennokształtne. W końcu, emituje intensywne promienie energii, które są w stanie zniszczyć samoloty wojskowe i zranić nawet Supermana.

Jak donosi portal ComicBookMovie.com, użytkownik Reddita nagrał na ten temat filmik, w którym wyjaśniał, jak wydarzenia z finału 2. sezonu Peacemakera, a szczególnie wątek Salvation, będzie łączyć się z fabułą Latarni i prowadzić do zjednoczenia wszystkich superbohaterów DCU w walce z The Centre. Byłby to finał rozdziału Gods and Monsters (tak jak MCU dzieli się na fazy, tak DCU będzie miało rozdziały). Materiał szybko jednak został usunięty.

Oczywiście, to nadal tylko teoria. Odsuwając jednak już na bok kwestię tego, na ile jest możliwa, sam koncept wyspy pełnej dinozaurów walczącej z Ligą Sprawiedliwości na pewno brzmi jak coś, co wiele osób chciało zobaczyć na ekranie, nawet z czystej ciekawości. Warto też pamiętać, że James Gunn ma słabość do mniej znanych antagonistów, co widać chociażby po kosmicznej rozgwieździe Starro Władcy Gwiazd z The Suicide Squad.

