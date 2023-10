Lawmen: Bass Reeves - dlaczego serial nie jest spin-offem Yellowstone? Twórca wyjaśnia

fot. Emerson Miller // Paramount+

Lawmen: Bass Reeves to nowy serial, który opowie o drodze jaką przeszedł tytułowy bohater od niewoli do stania się pierwszym czarnoskórym szeryfem w USA na zachód od Mississippi. Mimo że w trakcie swojej kariery aresztował ponad 3000 przestępców, odznaka mu bardzo ciążyła - zmagał się z moralnymi i duchowymi konsekwencjami, jakie odczuła jego ukochana rodzina.

Lawmen: Bass Reeves - dlaczego nie jest spin-offem Yellowstone?

Taylor Sheridan jest twórcą serialu Yellowstone, który opowiada o rodzinie Duttonów i tytułowym ranczu. Pełni też rolę producenta wykonawczego w Lawmen: Bass Reeves, który początkowo miał być spin-offem 1883, stanowiącym prequel dla produkcji z Kevinem Costnerem. Ostatecznie postanowiono, że będzie osobnym serialem.

Chad Feehan, twórca i showrunner Lawmen: Bass Reeves, w rozmowie z TVLine wyjaśnił, że przelotnie rozmawiali o pomyśle, aby serial stał się spin-offem 1883. Ale gdy dowiedział się więcej o życiu Reevesa i zdecydował, gdzie chcą rozpocząć i zakończyć historię to okazało się, że był to okres poprzedzający 1883 rok. Dodał, że akcja ośmioodcinkowego serialu będzie rozgrywać się od mniej więcej 1862 do 1877 roku.

Lawmen: Bass Reeves - zdjęcia

Lawmen: Bass Reeves

Lawmen: Bass Reeves - obsada

W serialu oprócz Davida Oyelowo w roli szeryfa Bassa Reevesa zagrali: Lauren E. Banks (żona Bassa Reevesa, Jennie), Dennis Quaid (zastępca szeryfa, Sherrill Lynn), Joaquina Kalukango (Esme, była niewolnica, która jest tak dobra jak rodzina Reevesów, a także ma różne pomysły na przyszłość), Lonnie Chavis (Arthur Mayberry - młody mężczyzna zakochany w córce Reevesa), Demi Singleton (gra córkę Reevesa o imieniu Sally), Rob Morgan, Ryan O'Nan (Darrell Dolliver, czyli jeden z wyjętych spod prawa braci Dolliver, których Reeves próbuje powstrzymać), Justin Hurtt-Dunkley (Ike, zastępca szeryfa). W obsadzie są także Barry Pepper (jako dowódca Esau Pierce) oraz Shea Whigham, który wciela się w pułkownika George'a Reevesa. Ma być prawym i niewiarygodnie okrutnym człowiekiem, który zniewala ludzi. Forrest Goodluck został obsadzony jako Billy Crow, młody człowiek z plemienia Czirokezów, który lubi książki z tanich sklepów. Garrett Hedlund zagra gościną rolę - wcieli się w Garreta Montgomery'ego, kowboja, którego Reeves zatrudnia ze względu na jego wiedzę na temat jazdy konnej. Z kolei Donald Sutherland zagrał sędziego Isaaca Parkera. To postać powracająca, opisywana jako „imponujący i władczy sędzia w sądzie Fort Smith ze skomplikowaną spuścizną”.

Lawmen: Bass Reeves - premiera pierwszych dwóch odcinków 5 listopada 2023 roku na amerykańskiej platformie Paramount+.