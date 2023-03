Layers of Fear - długi fragment rozgrywki. Oto gameplay z nowego horroru studia Bloober Team

Bloober Team

Polscy mistrzowie horroru, jak się mówi ostatnio o Bloober Team, zdecydowali się pokazać większy materiał poświęcony ich najnowszej produkcji zatytułowanej Layers of Fear. Wideo przestawia fragmenty rozgrywki z nadchodzącego tytułu, w którym przychodzi nam zapoznać się z mechaniką gry oraz nową bohaterką, córką malarza, w którego wcielaliśmy się w poprzedniej części.

Materiał z wersji demo to przede wszystkim pokaz możliwości. Ray tracing, HDR i rozdzielczość 4K oraz prezentacja narzędzia Lumen wygląda porywająco. Co więcej, gra łączy w sobie wszystkie poprzednie części serii i DLC, oraz dwa nowe wątki fabularne, które rzucą większe światło na całość opowieści. W tym ciekawie zapowiadające się The Final Note, które ma przedstawić alternatywne zakończenie pierwszej części gry.

Layers of Fear zmierza na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Premiera gry szykowana jest na czerwiec tego roku. W grze pojawi się nowa ścieżka dźwiękowa, za którą odpowiada Arkadiusz Reikowski, autor znakomitej muzyki do poprzedniego hitu polskiego studia, The Medium.