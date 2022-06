Layers of Fears polskiego Bloober Team ujawnione. Zobacz zwiastun psychologicznego horroru

Bloober Team

Podczas Summer Game Fest 2022 bardzo liczono na to, że Bloober Team pokaże swoją nową grę. Tak rzeczywiście się stało, choć nie jest to pozycja, na którą liczyła większość graczy. W plotkach wspominano bowiem o remake'u Silent Hill 2, a zamiast tego zapowiedziano kolejną odsłonę serii stworzonej przez krakowskie studio, która tym razem zatytułowana będzie Layers of Fears.

Debiutancki zwiastun gry jest tajemniczy i stawia przede wszystkim na mroczną atmosferę. W dalszym ciągu będziemy mieć do czynienia z psychologicznym horrorem.

Layers of Fears zadebiutuje w przyszłym roku. Gra tworzona jest na silniku Unreal Engine 5 i z tego powodu nie zobaczymy jej na konsolach poprzedniej generacji. Tytuł szykowany jest wyłącznie z myślą o premierze na PC (Steam, Epic Games Store) oraz konsolach PS5 i Xbox Series X/S.

