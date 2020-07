Leave The World Behind - Denzel Washington i Julia Roberts w filmie Netflixa od twórcy Mr. Robot

Źródło: materiały prasowe

Julia Roberts i Denzel Washington po 27 latach jakie minęły od ich spotkania przy Raporcie Pelikana ponownie zagrają w filmie. Będzie to Leave The World Behind, adaptacja niewydanej jeszcze książki po tym samym tytułem autorstwa Rumaana Alama. Odpowiedzialnym za adaptację będzie Sam Esmail, twórca Mr. Robot i Homecoming, w którego 1. sezonie wystąpiła Roberts. Projekt powstanie dla Netflixa, który jak podaje Deadline wygrał walkę o prawa do adaptacji, w której udział wzięło 10 wytwórni i platform streamingowych. Ostatecznie walka rozegrała się pomiędzy Netflixem, Apple a MGM.

Film opowiada historię białej rodziny, która wynajmuje dom od pewnej czarnoskórej rodziny. Ich wakacje zostają przerwane przez pojawienie się wspomnianych właścicieli. Kiedy Internet, radio i telewizja przestają działać, a ze światem zewnętrznym nie da połączyć się za pomocą telefonów komórkowych i stacjonarnych, obie rodziny muszą zmierzyć się z nieznanym dotyczącym sytuacji świata. Wkrótce dochodzi między nimi do konfliktu na tle rasowym. Dziwne dźwięki pojawiające się wokół i uciekające zwierzęta dodatkowo burzą psychiczny spokój naszych bohaterów. Roberts wcieli się w matkę rodziny wynajmującej dom, a Washington zagra jednego z właścicieli miejsca.