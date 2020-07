Hoops: Netflix prezentuje teaser nowego serialu animowanego dla dorosłych

fot. materiały prasowe/Netflix

Hoops to nowy serial animowany Netflixa, który opowiada o szkolnym trenerze koszykówki, który desperacko stara się wykazać przed uczniami, zawsze szukając łatwych rozwiązań. Jest narwany, wulgarny, samolubny i gniewny, a do tego uważa, że jego beznadzieja drużyna pozwoli mu awansować do "wyższej ligi", odmieniając jego życie. A gdy ma okazję postąpić własciwie, w większości przypadkach zawodzi.

Głosu głównemu bohaterowi, Benowi Hopkinsowi, użyczy Jake Johnson. Pozostałe postacie zdubbingują: Rob Riggle, Natasha Leggero, Ron Funches, Cleo King i A.D. Miles.

Poniżej możecie obejrzeć teaser Hoops - uwaga na wulgaryzmy!

Twórcą komedii jest Ben Hoffman (The Late Late Show with James Corden), który pełni też funkcję producenta wykonawczego wraz z Philem Lordem, Christopherem Millerem, Jeny Batten, M. Dicksonem i Jakem Johnsonem.

Hoops - premiera serialu zaplanowana jest na 21 sierpnia w Netflixie.