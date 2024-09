Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered wyciekło. Screeny wskazują na spore zmiany w grafice!

fot. materiały prasowe

Na tegorocznym San Diego Comic-Con dostrzeżono statuetkę przedstawiającą Raziela i Kaina, której towarzyszyła tabliczka z tytułem Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered. I choć już samo to wydawało się raczej przesądzać, że taka produkcja powstaje, to właśnie dostaliśmy kolejne potwierdzenie. Taki tytuł, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem, pojawił się bowiem w katalogu PlayStation Store.

Z opisu wynika, że wydanie to powstaje z okazji 25. urodzin pierwszego Soul Reavera. Nowa wersja ma zaoferować uwspółcześnioną oprawę graficzną (choć nie zabraknie też opcji zabawy z oryginalną grafiką), a screeny pokazują, że twórcy nie postawili wyłącznie na proste podbicie rozdzielczości i zadbali też między innymi o nowe modele postaci i przeciwników, które prezentują się znacznie lepiej niż w 1999 roku.

Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered ma zadebiutować 10 grudnia. Niebawem powinniśmy więc doczekać się pełnoprawnej zapowiedzi.