Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered - nowy zwiastun pokazuje odświeżone starcia z bossami

fot. Aspyr

Na oficjalnym kanale Aspyr Media w YouTube opublikowano nowy zwiastun Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered. Tym razem postawiono na krótki materiał. Trwa on zaledwie 31 sekund i skupia się na przedstawieniu znanych bossów, ale w nieco odmienionej i odświeżonej odsłonie. Zobaczcie, jak w nadchodzącym remasterze będą prezentować się między innymi Melchiah, Rahab, Zephon czy Kain.

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered to pakiet przygotowany z okazji 25. urodzin marki Soul Reaver. W jego skład wejdą dwie części, które oryginalnie pojawiły się na rynku w 1999 i 2001 roku. Odświeżone wydanie zaoferuje nie tylko lepszą grafikę, ale też inne zmiany i nowości. Obejmą one między innymi wprowadzenie mapy, tryb fotograficzny i usprawnione sterowanie. Gracze mogą liczyć też na szereg dodatkowej zawartości, takiej jak na przykład galeria z grafikami koncepcyjnymi.

Premiera 10 grudnia na PC (Steam, Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.