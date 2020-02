Legends of Tomorrow - Brandon Routh o odejściu z serialu. Kto podjął decyzję?

Fani Legends of Tomorrow muszą pogodzić się z faktem, że popularna postać grana przez Brandona Routha znika z serialu i, póki co, nie zanosi się, by to się zmieniło. Informację o tym po raz pierwszy oficjalnie ujawniono latem 2019 roku.

Jego Ray Palmer stał się lubiany i popularny, a fani nie przyjęli tej informacji zbyt dobrze. Wszyscy założyli, że decyzję podjął sam aktor, ale Brandon Routh w mediach społecznościowych zdementował te teorie mówiąc, że nie był to jego wybór. Innymi słowy z jakichś przyczyn scenarzyści uznali, że trzeba wypisać Raya Palmera z Legends of Tomorrow i Arrowverse.

fot. reddit.com/r/LegendsOfTomorrow

Cały post z komentarzach z Instagrama:

Na razie nie wiadomo, jak Ray Palmer pożegna się z serialem. Legends of Tomorrow są emitowany w amerykańskiej telewizji.