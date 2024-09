Giancarlo Esposito o finałowym sezonie The Boys. Wierzy, że będzie wybuchowy i porywający

fot. Prime Video

Reklama

The Boys zakończy się na 5. sezonie, nad którym obecnie trwają prace przedprodukcyjne. Fani zastanawiają się, jak potoczą się losy bohaterów w finałowej serii. Swoimi przemyśleniami na ten temat podzielił się Giancarlo Esposito, który wcielał się w Stana Edgara.

Jaki będzie finał The Boys według Giancarlo Esposito?

W wywiadzie dla Deadline aktor zasugerował, że serial zakończy się w sposób satysfakcjonujący dla fanów.

Myślę, że to będzie porywający sezon. Każdy serial, który się kończy, ma wybuchowe zakończenie w swoim ostatnim sezonie. A The Boys to po prostu bardzo skandaliczny serial, ale także odzwierciedlający świat, w którym obecnie żyjemy. Kiedy superbohaterowie mają moc, aby nie tylko nas ratować, ale i krzywdzić, to jest to interesujący serial.

Następnie dodał, że uwielbia The Boys, ponieważ wierzy, że wszyscy są superbohaterami.

Wierzę, że każdy z nas, jeśli potrafi myśleć inaczej, potrafi odblokować ukrytą moc, którą wszyscy mamy. Jestem więc przekonany, że sposobem na to jest wywarcie wpływu na ludzi dając im miłość, ale także podnosząc ich na duchu i potwierdzając ich prawo do decydowania o sobie, aby stali się najlepszymi ludźmi, jakimi mogą być.

fot. Prime Video // Giancarlo Esposito jako Stan Edgar w 4. sezonie "The Boys"

Showrunner Eric Kripke we wcześniejszym wywiadzie wspominał, że prawdopodobnie dużo postaci zginie w ostatnich odcinkach.

Nie ma gwarancji, kto przeżyje, ponieważ nie muszą pozostać na kolejny sezon, więc cały czas mogą się dziać naprawdę szokujące, wielkie rzeczy. I tak, jako scenarzyści, gdy zaczynamy to wymyślać, naprawdę nam się to podoba.

Przed premierą ostatniego sezonu The Boys, który trafi na Prime Video prawdopodobnie w 2026 roku, widzowie powinni dostać 2. serię Pokolenia V. Ponadto powstaną nowe spin-offy: Vought Rising skupi się na postaciach Soldier Boya i Stormfront, a akcja drugiego serialu będzie rozgrywać się w Meksyku.

The Boys - wszystkie sezony są dostępne na Amazon Prime Video.

The Boys - ranking najpotężniejszych postaci

Redakcyjny ranking postaci z trzech pierwszych sezonów The Boys.

62. Todd - partner byłej żony MM, który jest zagorzałym fanem Homelandera i supków. Nie ma żadnych mocy, ale jest aktywny w portalu X. Broni swojego idola i trolluje innych, a także szerzy mowę nienawiści w stosunku np. do Starlight. To on zachęcił ludzi do wiwatowania, gdy Homelander zabił laserem niewinnego człowieka.