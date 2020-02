Project A: nowe informacje o grze FPS od twórców League of Legends

Project A to gra FPS od studia Riot Games, twórców popularnego League of Legends. Strzelanka została zapowiedziana podczas 10. urodzin tej produkcji. Teraz zaś do sieci trafiły nowe informacje na jej temat. Ujawnił je HenryG, esportowy komentator, a dawniej profesjonalny gracz.

Z jego słów wynika, że Project A będzie taktyczną strzelanką, w której do walki staną dwie pięcioosobowe drużyny. Graczce mogą spodziewać się też pewnych elementów znanych z hero-based shooterów, takich jak Overwatch czy Apex Legends. Te jednak mają służyć jednak do taktycznego ich wykorzystania w określonych momentach i raczej nie będą tworzyć wyjątkowo potężnych kombinacji, które pozwolą na całkowitą dominację na wirtualnym polu bitwy.

HenryG chwali również samą rozgrywkę oraz bronie, a korzystanie z nich ma być satysfakcjonujące i odpowiednio zbalansowane. Dodaje też, że headshot wykonany przy pomocy dowolnego karabinu zazwyczaj kończy się natychmiastowym zgonem oponenta. Dobre wrażenie mają robić też mapy, a ich design przypomina ten znany z CS:GO. Komentator zauważa, też że są w nich wąskie alejki i miejsca, w których łatwo zaskoczyć innych graczy.

Project A nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Nowe informacje na temat tej produkcji mamy poznać w 2020 roku.