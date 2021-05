Legends of Tomorrow - producent komentuje odejście Dominica Purcella

DC's Legends of Tomorrow — „Crisis on Earth — X, Part 4” — Image Number: LGN308c_0350b.jpg — Pictured: Dominic Purcell as Mick Rory/Heat Wave — Photo: Bettina Strauss/The CW — © 2017 The CW Network, LLC. All Rights Reserved.

Gdy Dominic Purcell opublikował w kwietniu 2021 roku chaotyczne posty o tym, że odchodzi z Legends of Tomorrow, nikt do końca nie wiedział, czy to trolling, czy aktor tak na poważnie. Zwłaszcza, że potem usunął pierwsze posty, twierdząc nadal, że odchodzi wraz z końcem 6. rezonu.

Phil Klemmer, współshowrunner serialu skomentował te wydarzenia podczas wywiadu udzielonego portalowi TVLine.com.

- Dominic dobrze to podsumował - może nie w pierwszym poście, ale w kolejnych. Każdy potrzebuje przerwy od serialu, ja również. Nawet, jeśli ktoś opuszcza Waveridera, zawsze pozostaje miejsce na powrót. Nie mogę się doczekać, jak pojawi się gościnnie w następnym sezonie.

Widać więc, że Klemmer potwierdza, że Purcell opuszcza stałą obsadę serialu wraz z końcem 6. sezonu, który bynajmniej nie jest ostatnim. Kontrakty aktorów kończą się wraz z 6. sezonem, ale nie ma jeszcze żadnej decyzji odnośnie przyszłości serialu. Nie rozpoczęły się rozmowy na ten temat - tak twierdził portal Deadline w kwietniu2 2021 roku. Wszystko pewnie zależy od popularności 6. sezonu Legends of Tomorrow, który dopiero miał premierę w USA.