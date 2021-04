Legends of Tomorrow - bohaterowie w starciu z inwazją obcych. Zwiastun 6. sezonu

Fot. The CW

Legends of Tomorrow jest jednym z seriali The CW zaliczających się do Arrowverse. Bohaterowie powrócą do akcji w 6. sezonie, który zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już 2 maja. W zamieszczonym w sieci materiale wideo możemy zobaczyć kilka fragmentów z nadchodzących przygód.

Okazuje się, że tytułowa ekipa będzie miała do czynienia z... kosmitami. W obsadzie ponownie zobaczymy: Caity Lotz, Dominic Purcell, Shayan Sobhian, Matt Ryan, Nick Zano, Tala Ashe, Olivia Swann oraz Jes Macallan. Zobaczcie zaprezentowany zwiastun oraz plakat nowej odsłony wraz z kilkoma zdjęciami promującymi nadchodzącą serię.

Legends of Tomorrow - 6. sezon