Legends of Tomorrow - zdjęcia z kolejnego odcinka serialu. Legendy kontra zombie

Serial Legends of Tomorrow powróci na antenę The CW 19 maja z 13. odcinkiem 5. sezonu. Został on zatytułowany I Am Legends. W nim Legendy zyskują nieśmiertelność na 24 godziny, co daje im czas na dotarcie do Waveridera i skorzystanie z Krosna Losu. Jednak siostry porywają statek, a nasi bohaterowie są zmuszeni zatrzymać się w domu Constantine'a. Niestety w tym czasie szaleje Apokalipsa Zombie. W sieci pojawiły się zdjęcia promujące ten epizod. Są one dostępne w poniższej galerii.

W obsadzie odcinka znajdują się Caity Lotz, Matt Ryan, Dominic Purcell, Nick Zano, Maisie Richardson-Sellers, Jes Macallan, Tala Ashe, Adam Tsekham i Olivia Swann.

Legends of Tomorrow 5x13