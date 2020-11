Legion samobójców 2 - Black Adam miał pierwotnie pojawić się w filmie

Warner Bros.

Legion samobójców: The Suicide Squad to kontynuacja, ale również miękki reboot widowiska o tytułowej drużynie z 2016 roku. Poprzedni film był sukcesem kasowym, jednak nie spotkał się z uznaniem krytyków. Na początku realizacja sequela została zaproponowana Gavinowi O'Connorowi. Okazuje się, że w pierwotnej wersji sequela to Black Adam miał być antagonistą produkcji. Jednak oczywiście nic z tych planów nie wyszło, kontynuacją zajął się James Gunn, a Black Adam otrzymał swój solowy film, w którym w złoczyńcę wcieli się Dwayne The Rock Johnson.

W filmie Legion samobójców: The Suicide Squad drużyna zostaje wysłana na wyspę Corto Maltese w Ameryce Łacińskiej, aby zniszczyli nazistowskie więzienie i laboratorium o nazwie Jotunheim, gdzie przetrzymywano więźniów politycznych i przeprowadzano eksperymenty.

Legion samobójców: The Suicide Squad

W widowisku występują: Margot Robbie jako Harley Quinn, Idris Elba jako Bloodsport, Joel Kinnaman jako Rick Flag, Viola Davis jako Amanda Waller, Jai Courtney jako Kapitan Boomerang, John Cena jako Peacemaker, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher 2, Steve Agee jako King Shark, Nathan Fillion jako TDK, Mayling Ng jako Mongal, Flula Borg jako Javelin, Sean Gunn jako Weasel, Michael Rooker jako Savant, Pete Davidson jako Blackguard, Peter Capaldi jako Thinker, Alice Braga jako Sol Soria, Storm Reid jako Tyla, córka Bloodsporta, Juan Diego Botto jako Generał Luna i Joaquín Cosío jako Generał Dywizji Suarez.

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera filmu 6 sierpnia 2021 roku.