Legion samobójców 2 - ujawniono szczegóły fabuły filmu. Projekt ma być większy od kilku widowisk MCU razem wziętych

fot. materiały prasowe

Legion samobójców: The Suicide Squad to widowisko wchodzące w skład DCEU, które opowiada o tytułowej drużynie złoczyńców znanej z kart komiksów. Do tej pory nie poznaliśmy żadnych szczegółów fabuły widowiska. Jednak to właśnie się zmieniło. Producent filmu, Peter Safran wyjawił, że w widowisku tytułowa drużyna zostaje wysłana na wyspę Corto Maltese w Ameryce Łacińskiej (znaną choćby z serialu Arrow), aby zniszczyli nazistowskie więzienie i laboratorium o nazwie Jotunheim, gdzie przetrzymywano więźniów politycznych i przeprowadzano eksperymenty.

Safran dodał, że dostał wiadomość od Warner Bros, że ten film jest największym projektem budowlanym, z jakim mieli do tej pory do czynienia. Na potrzeby produkcji zbudowano około 100 konstrukcji. Natomiast Dan Sudick to człowiek, który pracował jako specjalista ds. efektów specjalnych na planach filmów Marvela kręconych w Atlancie i pełnił również tę funkcję przy Legionie samobójców 2. Reżyser Filmu James Gunn powiedział w wywiadzie dla Empire Magazine, że Sudick stwierdził, że jeśli chodzi o efekty specjalne, to widowisko DCEU było większe od wszystkich filmów Marvela, przy którym pracował razem wziętych. Warto tutaj zaznaczyć, że efekty specjalne są tworzone na planie, czyli np. chodzi o wybuchy i miażdzenie samochodów. Natomiast efekty wizualne są dodawane w postprodukcji. Sam Gunn stwierdził, że ta produkcja jest większa od jego dwóch poprzednich filmów o Strażnikach Galaktyki. Dodał, że tam stawiano bardziej na pracę na bluescreenie, tutaj mamy sporo praktycznych efektów.

Ponadto Gunn wyjawił, że nie wyklucza nakręcenia kontynuacji filmu i napisał już siedem i pół z ośmiu odcinków serialowego spin-offu widowiska o losach Peacemakera granego przez Johna Cenę. Do obsady tej produkcji dołączył właśnie Steve Agee grający King Sharka.

Zadebiutowało również nowe zdjęcie przedstawiające członków tytułowej ekipy:

Legion samobójców: The Suicide Squad

W widowisku występują: Margot Robbie jako Harley Quinn, Idris Elba jako Bloodsport, Joel Kinnaman jako Rick Flag, Viola Davis jako Amanda Waller, Jai Courtney jako Kapitan Boomerang, John Cena jako Peacemaker, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher 2, Steve Agee jako King Shark, Nathan Fillion jako TDK, Mayling Ng jako Mongal, Flula Borg jako Javelin, Sean Gunn jako Weasel, Michael Rooker jako Savant, Pete Davidson jako Blackguard, Peter Capaldi jako Thinker, Alice Braga jako Sol Soria, Storm Reid jako Tyla, córka Bloodsporta, Juan Diego Botto jako Generał Luna i Joaquín Cosío jako Generał Dywizji Suarez.

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera filmu 6 sierpnia 2021 roku.