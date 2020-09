Legion samobójców 2 - Jai Courtney o Kapitanie Bomerangu w filmie i dynamice z członkami zespołu

fot. Warner Bros.

Legion samobójców: The Suicide Squad to jedno z najbardziej oczekiwanych widowisk komiksowych najbliższych lat, które reżyseruje znany z MCU James Gunn. Będzie to lekki reboot/kontynuacja nie całkiem dobrze przyjętego filmu z 2016 roku. W produkcji powróci Jai Courtney w roli Kapitana Boomeranga. Aktor w rozmowie z portalem ComicBookMovie powiedział, że jego postać nie za bardzo zmieniła się od poprzedniego filmu. Zaznaczył, że James Gunn wiedział, co robi z poszczególnymi bohaterami i nie czuł potrzeby, aby zmieniać coś, co już zostało w pewien sposób ustalone. Aktor stwierdził, że nie jest wykluczone, że Boomerang w końcu nauczy grać się zespołowo w filmie.

fot. Warner

W widowisku występują: Margot Robbie jako Harley Quinn, Idris Elba jako Bloodsport, Joel Kinnaman jako Rick Flag, Viola Davis jako Amanda Waller, Jai Courtney jako Kapitan Boomerang, John Cena jako Peacemaker, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher 2, Steve Agee jako King Shark, Nathan Fillion jako TDK, Mayling Ng jako Mongal, Flula Borg jako Javelin, Sean Gunn jako Weasel, Michael Rooker jako Savant, Pete Davidson jako Blackguard, Peter Capaldi jako Thinker, Alice Braga jako Sol Soria, Storm Reid jako Tyla, córka Bloodsporta, Juan Diego Botto jako Generał Luna i Joaquín Cosío jako Generał Dywizji Suarez.

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera filmu 6 sierpnia 2021 roku.