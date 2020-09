Marvel kontra DC? James Gunn o sporze i zaskakującym gościu na planie The Suciide Squad

fot. materiały prasowe

James Gunn, reżyser filmu Legion samobójców: The Suicide Squad opublikował na Instagramie zdjęcia z pierwszego czytania scenariusza, które odbyło się w 2019 roku.

W komentarzach ktoś nawiązał do mitycznego konfliktu Marvela z DC. Na to James Gunn odpowiedział, że zanim przyjął propozycję wyreżyserowania filmu DC, powiedział o tym Kevinowi Feige, szefowi Marvel Studios, który go wspierał. Feige razem z Louisem D'Esposito z Marvela odwiedzili plan Legionu samobójców i mogli popatrzeć, jak James Gunn tworzy tę superprodukcję.

Zdaniem Gunna za kulisami filmów komiksowych DC i Marvela nie ma tego konfliktu i rywalizacji, która jest po stronie fanów.

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera w 2021 roku.