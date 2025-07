Brad Pitt radzi młodym aktorom: kino superbohaterskie i wielkie franczyzy to nie obowiązek

fot. materiały prasowe

Brad Pitt w podcaście New Heights wyjaśnił, jakie widzi różnice między starym a nowym pokoleniem aktorów. Pochwalił swoich młodszych kolegów po fachu, że wydają się naprawdę kochać to, co robią. Nie podoba mu się jednak, że tak wielu z nich czuje presję, by zagrać w dużej franczyzie albo kinie superbohaterskim.

Lubię przyglądać się temu, co robi nowe pokolenie. Z jakimi trudnościami się mierzą i jak sobie z nimi radzą. Czuję, że lepiej się bawią od nas. My byliśmy nieco bardziej spięci – musieliśmy być – jeśli chodzi o aktorstwo. Nie sprzedawałeś się tak łatwo. A teraz mamy coś w stylu: „Hej, możemy być artystami na wielu różnych arenach, więc zróbmy to i cieszmy się tym”. Ale jednocześnie dają się wciągnąć w myślenie, że obecnie musisz zagrać w dużej franczyzie, zostać superbohaterem i tak dalej... Powtarzam im: „Nie, nie musisz. Wykończysz się”.

Brad Pitt: z toru wyścigowego do Hollywood

Nowy film Brada Pitta w zeszły weekend zadebiutował w kinach. F1 zarobiło na świecie 146,3 miliona dolarów, przewyższając oczekiwania ekspertów. Zwykle oryginalnym produkcjom trudniej się wybić, ponieważ widzowie lubią wybierać znajome tytuły i franczyzy. Na horyzoncie czai się za to kolejny projekt aktora – znów wcieli się w rolę kaskadera Cliffa Bootha z filmu Pewnego razu... w Hollywood. Sequelem zajmie się David Fincher.

