Legion samobójców 2 - James Gunn o kulisach angażu do filmu, złoczyńcach i wolności twórczej

Źródło: materiały prasowe

Legion samobójców: The Suicide Squad to nowy film kinowego uniwersum (a raczej multiwersum) DC. Obraz wyreżyserował James Gunn. Warner Bros wykorzystało w 2018 roku fakt, że twórca został zwolniony tymczasowo z pracy przy Strażnikach Galaktyki 3 ze względu na kontrowersyjne wpisy sprzed lat w mediach społecznościowych i zatrudniło Gunna do projektu. Reżyser w jednym z wywiadów stwierdził, że początkowo rozmawiał z włodarzami studia na temat nakręcenia filmu o Supermanie, jednak nie chciał robić tego projektu. Wobec tego Warner Bros postanowiło dać wolną rękę twórcy i mógł sobie wybrać postacie z katalogu DC, o których chce zrobić produkcję. Gunn był pewien, że najbardziej zależy mu na Suicide Squad. Co ciekawe reżyser twierdzi, że studio zostawiło mu dowolność w sprawie uśmiercenia postaci na ekranie i poziomu dziwności w produkcji.

Legion samobójców: The Suicide Squad

Gunn wypowiedział się również o Starro, który w zwiastunie jest sugerowany jako główny antagonista. Twórca stwierdził, że jest złoczyńcą, który jest śmieszny a jednocześnie bardzo przerażający. Jednak jak zaznaczył nie jest jedynym czarnym charakterem tego filmu. Nie wiadomo czy Gunn miał na myśli członków Suicide Squad czy jakiegoś tajemniczego antagonistę, o którym jeszcze nie wiemy.

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera filmu 6 sierpnia 2021 roku w kinach w USA i na platformie HBO Max.