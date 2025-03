Showrunner The Last of Us wie, kiedy pożegna się z serialem. Jest pewien warunek

fot. materiały prasowe

The Last of Us to obecnie jedna z najlepiej ocenianych adaptacji gier wideo, ale - w przeciwieństwie do wielu franczyz - na ten moment składa się z jedynie dwóch części. Teoretycznie to oznaczałoby, że serial nie potrwa zbyt długo, ale rzeczywistość zapowiada się zupełnie inaczej. Istnieje sporo poszlak wskazujących na to, że przynajmniej jeszcze jeden sezon wchodziłby w grę. Co więcej, w sieci krążą pogłoski o kontynuowaniu materiału źródłowego. Mówi się o potencjalnej trzeciej części gry. Sęk w tym, że wtedy showrunner Craig Mazin nie byłby zainteresowany dalszą współpracą z HBO i Naughty Dog.

fot. Max

The Last of Us - kiedy showrunner odejdzie?

Rozmawiając z portalem ComicBook.com, Craig Mazin stwierdził, że nie ma planów kontynuować serialu po skończeniu adaptacji 2. części gry. Jego intencją jest "dotarcie do aktualnego końca historii" - niezależnie od plotek dotyczącej potencjalnej nowej części. W związku z tym, gdyby jednak The Last of Us był nadal kontynuowany, Mazin planuje odejść jako showrunner, scenarzysta i reżyser. Nie wyklucza jednak, że mógłby pełnić rolę "przyjaciela" albo konsultanta, gdyby HBO albo Naughty Dog zdecydowali się na dalsze ciągnięcie historii.

Zatem, jeśli faktycznie The Last of Us Part 3 powstanie, nie powinniśmy oczekiwać zaangażowania Mazina. Jednak jest szansa, że 2. część gry będzie adaptowana nie tylko w drugim sezonie, ale również w trzecim (i być może czwartym, zgodnie z planami HBO).

2. sezon The Last of Us zadebiutuje 14 kwietnia na Max.

