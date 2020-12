Legion samobójców 2 w VOD - Margot Robbie komentuje hybrydową formę dystrybucji

Warner Bros.

Legion samobójców: The Suicide Squad to widowisko wchodzące w skład DCEU, które opowiada o tytułowej drużynie złoczyńców znanej z kart komiksów. Widowisko wyreżyserowane przez Jamesa Gunna również ma trafić jednocześnie do kin i na HBO Max, co jest pokłosiem hybrydowego sposobu dystrybucji zatwierdzonego przez WarnerMedia.

Reżyserzy Christopher Nolan (Tenet) i Denis Villeneuve (Diuna), skomentowali dość krytycznie ruchy podjęte przez Warner Bros. W podobnym, choć nieco lżejszym tonie wypowiedziała się także gwiazda filmu Legion Samobójców 2, Margot Robbie. W rozmowie z The Hollywood Reporter, aktorka starannie dobierała słowa wyrażając nadzieję, że studio dalej będzie dobrze funkcjonować dzięki niezwykle utalentowanym osobom na pokładzie. Dodała także:

Jedyne, co możemy zrobić, to wrócić do pytania: Dlaczego w ogóle to robimy? Gdybyśmy byli ludźmi zorientowanymi na pieniądze, prawdopodobnie pracowalibyśmy w innej branży. Dla nas to ekscytacja związana z opowiadaniem historii, przebywaniem na planie i dawaniem ludziom wrażeń, a takie sytuacje [decyzja o hybrydowej dystrybucji - przyp.red.] tego nie zmienią.

Nie jest to może tak ostra i stanowcza wypowiedź jak wspomnianego Nolana lub Villeneuve'a, ale na pewno nie jest to pochwała dla ruchów wykonanych przez WarnerMedia. Nowe plotki zdają się sugerować, że w planach jest inne podejście do tematu. Na ten moment zapowiedziano jednak, że duże widowiska należące do koncernu WarnerMedia trafią jednocześnie do kin i na HBO Max.

Empire