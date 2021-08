Legion samobójców - Harley Quinn miała mieć romans. Wyciek zdjęcia z wersji reżysera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner Bros.

Zdjęcie z wersji Davida Ayera filmu Legion samobójców pokazuje pocałunek Harley Quinn (Margot Robbie) i Deadshota (Will Smith). Co prawda w historii z 2016 roku były sugestię, że coś jest na rzeczy pomiędzy postaciami, ale na ekranie nigdy do niczego nie doszło.

Tak zwany Ayer Cut istnieje i według wszelkich informacji jest to kompletnie inny film, Być może nawet bardziej, niż w przypadku Ligi Sprawiedliwości. Z informacji z 2016 roku wiemy, że władze Warner Bros. tak bardzo panikowały po hejcie na Batman v Superman, że zaczęły brutalnie ingerować w prace nad Legionem samobójców, który miał pojawić się na ekranach kilka miesięcy później. Sam David Ayer na początku sierpnia 2021 roku odciął się od montażu, który był na ekranach kin, twierdząc, że to wersja studia, przy której nie miał nic do powiedzenia. Kompletnie go odcięli i przejęli stworzenie własnej wizji na to, jak sprzedać ten film. Udało się to osiągnąć, bo Legion samobójców był wielkim hitem komercyjnym, zbierając 746,8 mln dolarów, ale odbyło się to kosztem jakości - produkcja była krytykowana przez widzów oraz dziennikarzy.

Na ekranach jest Legion samobójców 2, który pokazuje sytuację odwrotną. Obraz nie zarabia i raczej nie zarobi na zwrot kosztów, bo ludzie nie idą do kina, ale oceny są fenomenalne. David Ayer otwarcie wspierał wizję Jamesa Gunna. Nie wiadomo, czy są jakiekolwiek szansę na to, by kiedyś Warner Bros. wypuściło wersję Ayera podobnie jak to zrobili z montażem Snydera Ligi Sprawiedliwości.

Zobacz także:

