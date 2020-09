Legion samobójców: The Suicide Squad - Weasel powstawał inaczej niż Rocket Raccoon

fot. materiały prasowe

Sean Gunn może pochwalić się doświadczeniem jeśli chodzi o wcielanie się w tworzonych komputerowo bohaterów. Ma bowiem na swoim koncie zarówno w postać Rocket Raccoona z uniwersum Marvela, jak i Weasela w nadchodzącej produkcji DC w reżyserii Jamesa Gunna - Legion samobójców: The Suicide Squad. Ostatnio aktor postanowił opowiedzieć o różnicach przy tworzeniu obu generowanych komputerowo postaci.

Jak się okazuje, praca nad Rocket Racconem była zupełnie innym procesem, niż tworzenie postaci Weasela. Rocket Raccon został poskładany w procesie komputerowym. Aktor był jedynie bazą dla stworzonej komputerowo postaci, a jego ruch odniesieniem. Weasel natomiast powstał całkowicie dzięki przechwytywaniu ruchu - w tym procesie precyzyjnie przechwytywano i zapisywano każdy ruch, który aktor rzeczywiście zrobił. Sean Gunn stwierdził, że mo-cap był dla niego wspaniałym doświadczeniem i pozwolił bardziej zżyć się z graną postacią:

Zapałałem ogromną miłością do Weasela. Mam nadzieję, że widzowie również go pokochają. To nie tylko człowiek w przebraniu łasicy. To antropomorficzna łasica. Zobaczycie, że ta postać nie jest nawet hybrydą. To po prostu ogromna łasica w ciele mężczyzny.

Premiera Legion samobójców: The Suicide Squad przewidziana została na 4 sierpnia 2021.

