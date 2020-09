Legion samobójców: The Suicide Squad to film dla dorosłych? Joel Kinnaman komentuje

fot. Warner

Legion samobójców: The Suicide Squad będzie filmem z wysoką kategorią wiekową R, czyli bardziej dla dorosłego widza. Plotki o tym słyszymy od miesięcy, ale nowa wypowiedź Joela Kinnamana wydaje się je potwierdzać.

Aktor w rozmowie z The Hollywood Reporter podkreśla, jak bardzo przezabawny był scenariusz Jamesa Gunna (także reżyser). Każda strona potrafiła go rozbawić. Mówi również, że Gunn kontroluje wszystko łącznie z tym, jak film będzie promowany.

Dodał też bardzo ważne słowa związane z kategorią wiekową:

- To było jakbym po raz pierwszy zagrał w komedii, ale z bardzo wysoką kategorią wiekową. Dużo też się nauczyłem, ponieważ nigdy wcześniej nie grałem scen humorystycznych w ten sposób. Poprosiłem Jamesa, by ze mną popracował i mnie tego nauczył. Świetnie się przy tym bawiliśmy - wspomina.

Wcześniej w wypowiedziach w wideo z planu podkreślano też wysoki poziom przemocy. Wszystko więc wskazuje na to, że Warner Bros. daje pełną swobodę twórcom do szalonej i krwawe zabawy.

Warner Bros.

Jeśli słowa Kinnamana się potwierdzą, a to się okaże dopiero wówczas, gdy finalny montaż będzie gotowy, będzie to oznaczać, że fani dostaną kolejny film DC z wysoką kategorią wiekową. Joker i Ptaki Nocy też taką miały. Wyjątkiem tutaj będzie Wonder Woman 1984.

Dodaje też, że najbardziej na planie improwizował... John Cena, którego nazywa komediowym geniuszem. Wcześniej James Gunn również chwalił Cenę, twierdząc, że wszystkich zaskoczy.

W obsadzie są Margot Robbie jako Harley Quinn, Idris Elba jako Bloodsport, Joel Kinnaman jako Rick Flag, Viola Davis jako Amanda Waller, Jai Courtney jako Kapitan Boomerang, John Cena jako Peacemaker, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher 2, Steve Agee jako King Shark, Nathan Fillion jako TDK, Mayling Ng jako Mongal, Flula Borg jako Javelin, Sean Gunn jako Weasel, Michael Rooker jako Savant, Pete Davidson jako Blackguard, Peter Capaldi jako Thinker, Alice Braga jako Sol Soria, Storm Reid jako Tyla, córka Bloodsporta, Juan Diego Botto jako Generał Luna i Joaquín Cosío jako Generał Dywizji Suarez.

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera w 2021 roku.