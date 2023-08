Legion samobójców - Ayer Cut na pewno powstanie. Dodatkowe zapewnienie reżysera

fot. Warner Bros.

Legion samobójców z 2016 roku nie spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony krytyków i widzów. Na Rotten Tomatoes ma 26% świeżości (pozytywnych opinii) od recenzentów i 58% od użytkowników serwisu. Ogromny wpływ na to, jak ostatecznie prezentował się film, miały decyzje Warner Bros. Wytwórnia nakazała przemontowanie produkcji, która nie miała nic wspólnego z wizją reżysera - Davida Ayera. Filmowiec od jakiegoś czasu głośno mówi o wypuszczeniu jego wersji superbohaterskiej produkcji, która jest zupełnie inna od tej, która trafiła do kin. Do tego jest niemal praktycznie ukończona.

David Ayer już w marcu sugerował, że jest w kontakcie z Jamesem Gunnem, który obecnie zajmuje się budowaniem na nowo uniwersum DC wraz z Peterem Safranem oraz tworzeniem filmu Superman: Legacy. Na swoim koncie w serwisie X (dawnym Twitterze) odniósł się do komentarza jednego z użytkowników, który umieścił zdjęcie Jareda Leto w roli Jokera. Przyznał, że jego film jest lepszy od kinowej wersji.

Zainteresowanie pokazaniem mojej wersji wydaje się realne i organiczne. A Gunn powiedział mi, że przyjdzie czas, aby się nią podzielić. Absolutnie zasługuje na wydanie, aby uruchomić jego uniwersum DC bez większej liczby dramatów związanych ze starymi projektami.

Dodał, że w pewnym sensie jest przykuty do tego filmu. Znalazł się przez to w niepewnej sytuacji i radzi sobie z nią najlepiej, jak potrafi. Zakończył słowami, że życie to bardzo dziwna podróż.

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1688419559827726336

