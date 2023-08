Marvel - wykorzystywani twórcy efektów specjalnych mówią: "Dość!". Chcą zrzeszenia w związku zawodowym

Marvel

Ponad 50 pracujących dla Marvela twórców efektów specjalnych złożyło wczoraj wnioski o zrzeszenie w związku zawodowym International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE), domagając się jednocześnie, by głosowanie w tej sprawie przeprowadzono już 21 sierpnia. Istotne jest to, że mówimy tu o pracownikach zatrudnionych bezpośrednio przez Dom Pomysłów i działających w studiach w Atlancie, Los Angeles czy Nowym Jorku, nie natomiast o tysiącach osób odpowiedzialnych za CGI, które wykonują dla Marvela zlecenia z ramienia innych firm.

To sytuacja bez precedensu w branży efektów specjalnych. Tworzący ją pracownicy tylko raz sondowali możliwość reprezentowania ich interesów przez związek zawodowy - działo się to 11 lat temu po ujawnieniu faktów na temat powstawania oprawy wizualnej filmu Życie Pi, lecz żadne decyzje ostatecznie nie zostały podjęte. Jeden z pomysłodawców zrzeszenia, Mark Patch, w specjalnym oświadczeniu komentuje sprawę w sposób następujący:

Przez prawie pół wieku pracownikom branży efektów wizualnych odmawiano takiej ochrony pracowniczej i świadczeń, na jaką mogły liczyć osoby działające w innych branżach filmowych - i to od momentu powstania w Hollywood przemysłu kinowego. To historyczny, pierwszy krok postawiony wspólnie przez twórców efektów specjalnych, którzy wychodzą naprzeciw licznym głosom domagającym się szacunku dla wykonywanej przez nich pracy.

Posunięcie pracowników Marvela odbywa się w tym samym momencie, gdy w Stanach Zjednoczonych trwa strajk aktorów i scenarzystów. Co więcej, w USA w ostatnich latach pojawiło się przybierające na sile przyzwolenie społeczne na zrzeszanie w związkach zawodowych - te ostatnie cieszą się wśród Amerykanów największym poparciem od lat 60. XX wieku.

Nie da się także ukryć, że ruch twórców efektów specjalnych jest konsekwencją wielu problemów z sytuacją odpowiedzialnych za CGI w filmach i serialach Marvela. Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się obszerne raporty na temat ich przepracowania, niedostatecznych wynagrodzeń czy stawiania przed nimi niemożliwych do wykonania zadań. W marcu Dom Pomysłów zwolnił Victorię Alonso, która odpowiadała w Marvelu m.in. za nadzór prac związanych z efektami specjalnymi.

Największe problemy i błędy 4. i 5. fazy MCU

Nadprodukcja filmów i seriali MCU – w skład 4. fazy przez 2 lata jej istnienia weszło aż 7 filmów, 8 seriali i 2 programy specjalne (Wilkołak nocą i Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta), podczas gdy wszystkie trzy poprzednie fazy na przestrzeni 11 lat doczekały się 23 filmów. Siłą rzeczy widzowie mogą odczuwać na tym polu przesyt.