Legion samobójców - błędy z filmu, które mogliście przegapić [GALERIA]

Legion samobójców to film oparty na komiksach DC z 2016 roku. Opowiada on o losach tytułowej drużyny złoczyńców tego uniwersum, która została powołana do wykonywania misji niemożliwych. Film okazał się ogromnym sukcesem kasowym, jednak nie zdobył przychylności krytyków. W produkcji możemy trafić na pewne błędy realizacyjne związane między innymi ze znikającymi lub pojawiającymi się znikąd przedmiotami między ujęciami lub ze zmianą nazwisk postaci w napisach końcowych. Poniżej przedstawiamy Wam galerię z tymi wpadkami.

Dla przypomnienia w filmie tytułowa drużyna, w której skład wchodzą między innymi Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang i Killer Crock została powołana przez Amadę Waller i wysłana na misję, której celem jest pokonanie tajemniczego, magicznego bytu jakim jest wiedźma Enchantress, która opanowała ciało doktor June Moone. W obsadzie znaleźli się między innymi Margot Robbie, Viola Davis, Will Smith, Jared Leto oraz Joel Kinnaman.

Legion samobójców - błędy z filmu