Legion samobójców - David Ayer publikuje nowy kadr z filmu i potwierdza pogłoskę

fot. Warner Bros.

Reżyser David Ayer podzielił się kadrem ze swojego filmu - jest to ujęcie z produkcji Legion samobójców z 2016 roku, na którym widzimy Harley Quinn i Batmana. Odrobinę różni się ono od tego, co zobaczyliśmy w filmie, gdy Mroczny Rycerz zbliża usta do ust Harley, by ją reanimować, a ta po chwili odpowiada pocałunkiem. Tu widzimy, że obejmuje ona Batmana, gdy ich twarze są do siebie zbliżone, co mogło być sceną alternatywną, być może bardziej gwałtowną. Co wynika z tej publikacji? Ayer milczy w związku z akcja fanów pt. #ReleaseTheAyerCut.

David Ayer

Odpowiedział za to na pytanie odnośnie pewnej plotki - chodzi o moment, w którym Joker wyrzuca Harley Quinn z helikoptera, czyli scenę, której ostatecznie nie zobaczyliśmy w filmie, bo rzekomo studio zażądało zmiany. Joker miał wypchnąć Harley, gdy dowiedział się, że chce ona wrócić i pomóc Task Force X. Teraz reżyser potwierdził, że Joker faktycznie to uczynił w pierwotnej wersji, ale jego intencją... nie było zabicie jej. Zamysł pozostaje niejasny.