Powstanie nowy film o kolejnej, nietypowej zabawce. Jak Mattel to zrobi?

Była Barbie, będą samochodziki, a teraz firma Mattel ma w planach również stworzenie filmu o kolejnej swojej zabawce, czyli View-Master. To specjalny format stereoskopów, który powstał w 1939 roku. Zabawka działa na zasadzie patrzenia na kolorowe zdjęcia znajdujące się w środku. W przeszłości była to zabawka dla wszystkich grup odbiorców, ale teraz Mattel głównie skupia się na dzieciach. View-Master wpadł w ręce Mattel w roku 1997 roku, kiedy doszło do połączenia dwóch firm - tej wcześniej wspomnianej oraz Tyco Toys.

Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch oraz Tony Shaw są wymieniani pośród producentów. O tym projekcie mówiło się już od lat, a plany zostały oficjalnie ogłoszone jeszcze w 2019 roku, kiedy to Mattel miało współpracować z MGM. Można domniemywać, że kolosalny sukces Barbie z Margot Robbie przyczynił się do przyspieszenia prac.

