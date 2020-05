Legion samobójców - fani chcą montażu Ayera. Co na to reżyser?

fot. Warner Bros.

Gdy Warner Bros. i platforma HBO Max ogłosiły, że Liga Sprawiedliwości doczeka się mitycznego Snyder Cut, fani popkultury oszaleli ze szczęścia. Według zapowiedzi Snydera kinowa wersja zmieniła jakieś 3/4 tego, co on stworzył. Pozmieniano większość wizji oraz dokręcono ogrom materiału. Według dziennikarzy jednak trudno nazwać Ligę Sprawiedliwości montażem Jossa Whedona. Ich zdaniem to montaż producentów Warner Bros. i to samo ludzie mówią o Legionie samobójców.

Nic więc dziwnego, że nagle fani zaczęli poruszać temat montażu Davida Ayera, który według informacji nagrał bardzo dużo materiału, który do wersji kinowej nie trafił. Przede wszystkim rola Jokera była ogromna i miała pozwolić widzom zobaczyć prace, jaką włożył Jared Leto, a której w kinie nie można było zobaczyć przez marginalizacje jego postaci. Opublikował też na Twitterze informację o scenie, w której Joker tak zastraszył gangstera granego przez Commona, że ten popełnił samobójstwo. Od 2016 roku dowiedzieliśmy się, że miał pojawić się Steppenwolf i Parademony (widzieliśmy ich w Lidze Sprawiedliwości), potencjalny romans Harley i Deadshoota. Cały wątek Enchatress / June Moon miał być rozbudowany, dobrze nakreślony i inaczej przedstawiony.

W mediach społecznościowych reżyser napisał, że nie jest to jego decyzja, bo prawa należą do Warner Bros, które zawsze dla niego było dobre. Ujął to tak dyplomatycznie jak tylko się dało. Fani jednak chcieliby zobaczyć, bo wiemy, że w oryginalnej wizji Ayera Legion samobójców był innym filmem.

Według analizy finansowej Forbesa montaż Ayera filmu Legion samobójców mógłby być opłacalny. Zwracają jednak uwagę, że w odróżnieniu od Ligi Sprawiedliwości, która poniosła klapę, a ruch fanów był bardzo aktywny, w aspekcie Legionu samobójców na razie nie wygląda to tak samo, a film odniósł wielki sukces komercyjny. Być może, jeśli Snyder Cut odniesie sukces, będzie to możliwe.

Przypomnijmy, że władze Warner Bros, które doprowadziły do chaosu po Batman v Superman nie pracują już w studiu. Obecnie rządzą nim inni ludzie. Na razie nikt nie podjął decyzję o Legionie samobójców. Są to tylko ciche oczekiwania fanów.

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1263553371476078592

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1263181922592673792

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1263179586415677443

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1264210646758944768

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1263976708622835712