Legion samobójców - atak na Arkham z Ayer Cut. Nowy fragment w sieci

Źródło: Warner Bros.

W jakiś sposób fani Davida Ayera z konta na Twitterze o nazwie The Ayer Cut dostali rozbudowany fragment z jego oryginalnego montażu filmu Legion samobójców, który pokazuje inaczej scenę retrospekcji ataku na zakład psychiatryczny Arkham. W kinowej wersji była ona krótsza i bardziej pocięta, a tu mamy więcej fragmentów samej walki.

Legion samobójców - fragment

Fani DC walczą o to, by tak zwany Ayer Cut, czyli oryginalny montaż filmu Legion samobójców, trafił do widzów. Według dostępnych informacji jest to kompletnie inny film, niż ten, który oglądaliśmy w kinie w 2016 roku. Ówczesne władze Warner Bros. przerażone hejtem na Batman v Superman: Świt sprawiedliwości podejmowały szereg irracjonalnych decyzji. Wówczas przejęli projekt i ktoś inny zrobił montaż tego widowiska nie mający za wiele wspólnego z wizją reżysera.

Na ten moment jednak nie ma żadnych przesłanek, by Ayer Cut miał być opublikowany. Jednakże fani nie tracą nadziei, bo udało im się doprowadzić do upublicznienia Snyder Cut, czyli filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera.