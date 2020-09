Legion Samobójców - John Cena wróci jako Peacemaker w serialu HBO Max

Warner BRos.

Legion samobójców: The Suicide Squad będzie nowym podejściem do drużyny tytułowych bohaterów. Jedną z wielu nowych postaci występujących w filmie, będzie Peacemaker, którego sportretuje John Cena. Teraz James Gunn poinformował, że bohater ten doczeka się serialowego spin-offu na HBO Max.

HBO Max zamówiło serial zatytułowany Peacemaker, który będzie spin-offem nadchodzącego filmu w reżyserii Jamesa Gunna. John Cena ma powrócić do zagrania tytułowej roli. Gunn, który jest również scenarzystą Legion samobójców: The Suicide Squad, napisze scenariusz do serialu oraz stanie za kamerą kilku z odcinków, w tym pokieruje epizodem pilotażowym. Zdjęcia do serialu mają rozpocząć się na początku 2021 roku, zanim Gunn ruszy z pracą nad Strażnikami Galaktyki Vol. 3. Cena będzie także producentem wykonawczym serialu, zaś producentem jest Peter Safran.

Serial opisywany jest jako przygodowa komedia akcji, a całość ma liczyć osiem odcinków. Fabuła serialu jest na razie trzymana w tajemnicy. Przypomnijmy, że tytułowy bohater opisywany jest przez samego Cenę jako "arogancki Kapitan Ameryka". W komiksach był on pacyfistą i dyplomatą, tak bardzo pragnącym pokoju na świecie, że z czasem postanowił eliminować kolejnych watażków wojennych i dyktatorów, działając w przebraniu mściciela. Później wyjawiono, że prawdziwą przyczyną krucjaty Peacemakera były choroba dwubiegunowa i schizofrenia; Smith był bowiem przytłoczony wstydem i poczuciem winy, które pojawiły się w nim, gdy tylko dowiedział się, że jego ojciec był komendantem w nazistowskim obozie zagłady. Możemy na razie tylko domyślać się, ile z tej komiksowej genezy zostanie w przygotowanej przez Gunna wersji ekranowej.

Data premiery serialu nie została ujawniona. Film Legion samobójców: The Suicide Squad trafi do kin 6 sierpnia 2021 roku.