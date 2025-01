Na takie użycie tarczy byście nie wpadli. Nowa, japońska zapowiedź Kapitana Ameryki 4

Fot. Materiały prasowe

Od dawna w sieci słyszy się o problemach, z którymi boryka się Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Wielki budżet, spora ilość dokrętek i rzekome przebudowanie całego filmu od podstaw, choć temu przeczyła niedawno sama gwiazda produkcji, czyli Anthony Mackie, filmowy Sam Wilson i nowy Kapitan Ameryka. Machina promocyjna ruszyła, a fani czekają na to, żeby zobaczyć w pełnej krasie pojedynek ikonicznego herosa z Czerwonym Hulkiem Harrisona Forda.

Z tej okazji Anthony Mackie zagościł w nowym wideo promocyjnym, w którym do picia toso, tradycyjnego japońskiego napoju, którym celebruje się nadejście Nowego Roku, użył... tarczy. Otrzymaliśmy również nową, japońską zapowiedź, która prezentuje herosa w akcji z tarczą, tym razem bez sake.

Jeśli Was to zachęciło, to zerknijcie też okiem na inspirowane filmem naczynia o znacznie poręczniejszym rozmiarze.

