LEGO Overwatch 2 na razie nie trafi do sprzedaży. Duńska firma przyjrzy się współpracy z Activision

fot. LEGO

1 lutego 2022 roku do sprzedaży miał trafić zestaw LEGO Overwatch 2, inspirowany strzelanką stworzoną wypuszczoną przez Blizzard w 2016 roku. Tak się jednak nie stanie, bo duńska firma zdecydowała się na wstrzymanie jego sprzedaży na czas nieokreślony. Powodem takiej decyzji, jak nietrudno się domyślić, są kontrowersje wokół koncernu Activison-Blizzard. Przypominamy, że chodzi o głośną sprawę dotyczącą dyskryminacji i nadużyć seksualnych, o której więcej możecie przeczytać w tym miejscu.

Aktualnie przyglądamy się naszej współpracy z firmą Activision Blizzard, co związane jest z obawami dotyczącymi pojawiających się oskarżeń o zachowanie w miejscu pracy, zwłaszcza traktowanie kobiet i tworzenie zróżnicowanego, inkluzywnego środowiska. Do czasu zakończenia tej inspekcji, wstrzymujemy premierę zestawu LEGO Overwatch 2, który miał trafić do sprzedaży 1 lutego 2022 roku.

Trudno powiedzieć, jaki będzie finał tej sprawy. W komunikacie wspomniano o wstrzymaniu premiery, ale nie można wykluczyć, że ostatecznie LEGO całkowicie zrezygnuje ze współpracy.

