Lekcja chemii - pełny zwiastun serialu. Brie Larson kontra patriarchat

fot. Apple TV+

Lekcja chemii to nowy serial stworzony dla platformy streamingowej Apple TV+. Jego twórcą jest Lee Eisenberg, któóry wcześniej w serwisie tworzył serial Little America. Znany jest także z takich tytułów jak Jury Duty i WeCrashed. Pełny zwiastun trafił do sieci, a główną rolę gra Brie Larson.

Lekcja chemii - pełny zwiastun

Lekcja chemii - opis fabuły

Akcja rozgrywa się w latach pięćdziesiątych XX wieku. Elizabeth Zott marzy o byciu naukowczynią, jednak społeczeństwo wciąż uważa, że miejsce kobiety jest w domu, a nie w laboratorium. Gdy bohaterka zostaje zwolniona z pracy i staje się samotną matką, przyjmuje posadę prowadzącej w popularnym programie kulinarnym. Okazuje się, że nauczy oglądające ją gospodynie domowe czegoś więcej niż tylko przepisów.

Lekcja chemii - premiera serialu w platformiy streamingowej Apple TV+ odbędzie się 13 października 2023 roku. Każdy nowy odcinek co tydzień.