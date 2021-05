Leverage: Redemption - zwiastun kontynuacji Uczciwego przekrętu. Jest data premiery

fot. IMDb TV

Leverage: Redemption jest kontynuacją w formie rebootu serialu Uczciwy przekręt, czyli popularnej produkcji, która zadebiutowała w 2008 roku i składała się z 5-ciu sezonów. Nowa wersje jest pierwszym serialem oryginalnym platformy IMDb TV, która jest związana z Amazon Studios. Ponownie funkcję producenta wykonawczego pełnił Dean Devlin. Showrunnerką jest Kate Rorick.

Sezon składa się z 16-stu odcinków. Pierwsze 8 epizodów będzie mieć premierę latem 2021 roku, a pozostałe zadebiutują jesienią. Z obsady poprzednich sezonów powracają: Beth Riesgraf (jako Parker), Gina Bellman (Sophie Devereaux), Christian Kane (Eliot Spencer) i Aldis Hodge (Alec Hardison). Nowego głównego bohatera gra Noah Wyle.

Leverage: Redemption - zwiastun

Serial opowie o ekipie Leverage, która przez ostatnie osiem lat obserwowała jak zmienia się świat, a bogacze nadal biorą to czego chcą bez żadnych konsekwencji. Aby nadążyć za tymi zmianami zespół potrzebuje nowej krwi. Do Sophie Devereaux, Parkera, Eliota Spencera i Aleca Hardisona dołącza Harry Wilson (Wyle), który jest prawnikiem korporacyjnym. Mężczyzna szuka odkupienia po tym, jak zdał sobie sprawę, że przez całą swoją karierę wspierał niewłaściwą stronę. Do grupy przyłącza się również Breanna Casey (Aleyse Shannon), przybrana siostra Hardisona, która ma talent do komputerów, robotyki i wpadania w kłopoty.

Leverage: Redemption - premiera pierwszych ośmiu odcinków 9 lipca 2021 roku na IMDb TV.