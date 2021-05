Fear the Walking Dead 6B - teaser i fragment 12. odcinka z Grace i podstarzałym Morganem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 11. odcinku sezonu 6B Fear the Walking Dead Alicia, Al, Wes i Luciana trafili do podziemnej kryjówki złoczyńców, którzy atakowali głównych bohaterów z ukrycia. To oni są odpowiedzialni za napisy o końcu i początku, które pojawiały się w różnych miejscach. Liderem grupy, która jest pewnego rodzaju kultem jest Teddy (w tej roli John Glover). Ci ludzie zamieszkujący podziemia od dawna przygotowywali się na nuklearną apokalipsę.

Jak zdradza teaser 12. odcinka Morgan ma w swoim posiadaniu, coś czego ta grupa chce. Prawdopodobnie chodzi o klucz, który bohater grany przez Lenniego Jamesa, zabrał jednemu mężczyźnie z tej społeczności w pierwszym epizodzie 6. sezonu. Można ten klucz dostrzec na zdjęciach promocyjnych (w poniższej galerii) do nadchodzącego odcinka. Wspomnieli o nim ludzie przy atomowej łodzi podwodnej, która byłaby w stanie zniszczyć wszystko na powierzchni. Na misję zdobycia przedmiotu wyruszył Riley (Nick Stahl), czyli prawa ręka Teddy'ego. Zobaczcie zapowiedź.

12. odcinek skupi się na postaci Grace, która jest w zaawansowanej ciąży. W jego opisie możemy przeczytać, że po przebudzeniu kobieta ma zamazane wspomnienia i widzi co stało się z jej światem wiele lat później.

We fragmencie epizodu możemy zobaczyć, jak Grace rozmawia z June Dorie, podstarzałym Morganem oraz dorosłą Charlie. Showrunner serialu, Ian Goldberg, powiedział w wywiadzie dla Entertainment Weekly, że koncepcyjnie jest to bardzo dalekie od tego, co do tej pory widzowie widzieli w Fear the Walking Dead. A drugi showrunner Andrew Chambliss dodał, że będzie to trochę psychodeliczne, co ma związek z różowymi drzewami.

Karen David, która wciela się w Grace również opowiedziała o 12. odcinku:

To bardzo ważny epizod i nie sądzę, żeby Grace zdawała sobie sprawę, co ją czeka. Zostanie dogłębnie przetestowana... fizycznie, emocjonalnie i duchowo w każdy możliwy sposób. Będziecie chcieli się z nią śmiać, a także jej kibicować. Jest tam też kilka scen, które zostaną ze mną do końca życia.

Niecierpliwi widzowie mogą też obejrzeć pierwsze 4 minuty nadchodzącego odcinka, które znajdują się poniżej.

Fear the Walking Dead - sezon 6, odcinek 12

Fear the Walking Dead - polska premiera 12. odcinka szóstego sezonu 10 maja 2021 roku o 3.00 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz o 22.00 tego samego dnia na AMC. Nowe epizody będą emitowane w każdy poniedziałek o tej samej porze, z wyjątkiem 31 maja. Po tej przerwie nowe odcinki będzie można obejrzeć jeszcze 7 oraz 14 czerwca.