LG OLED Evo TV Object Collection - powstał designerski telewizor z fizyczną przesłoną

Inżynierowie LG wielokrotnie udowadniali, że potrafią projektować telewizory, które zachwycają nie tylko jakością obrazu, lecz także nietuzinkową formą. Na rynku debiutował już cienki panele OLED przyklejane do ściany czy zwijany odbiornik zamknięty w stylowej szafce. Nadszedł czas, aby zaprezentować koleje dzieło technologicznej sztuki. LG OLED Evo TV Object Collection.

Nowy sprzęt od koreańskiego producenta to 65-calowy telewizor LG OLED Evo TV poddany niewielkiej modyfikacji. Projektanci postanowili wyposażyć swój topowy odbiornik z matrycą organiczną w fizyczną przesłonę. Jeśli użytkownik nie korzysta z telewizora, może wykorzystać go w roli multimedialnego centrum informacyjnego. Po przesłonięciu części ekranu w jego górnej sekcji wyświetlimy m.in. aktualną godzinę czy odtwarzacz muzyki.

Projektanci tego cacka zadbali o najdrobniejsze szczegóły jego wyglądu, aby sprzęt godnie prezentował się w naszych salonach. LG OLED Evo TV Object Collection ma imitować obraz, dlatego osadzono go na masywnej metalowej ramie przypominającej nowoczesną sztalugę. Dzięki niej telewizor można postawić tuż przy ścianie bez konieczności wieszania go na specjalnych uchwytach. Samą przesłonę upodobniono zaś do półtna – do jej wykonania wykorzystano fakturowaną tkaninę od firmy Kvadrat, duńskiej modowej marki premium.

Jak można się spodziewać, za taki designerski telewizor przyjdzie nam słono zapłacić. LG OLED Evo TV Object Collection trafi w pierwszej kolejności na rynek południowokoreański, gdzie będzie sprzedawany za równowartość blisko 34,5 tysiąca złotych. W tej cenie klienci otrzymają do wyboru jeden z trzech kolorów wykończenia przesłony oraz możliwość dokupienia dodatkowych, jeśli zechcą zmieniać jej kolor w zależności od aktualnego nastroju.

