LG pokaże „prawdziwe” telewizory 8K podczas CES 2020

W ubiegłym roku telewizory 8K dopiero przecierały szlaki na rynku, w obecnym sezonie wejdą do mainstreamu w kategorii produktów klasy premium. Firma LG podczas targów CES 2020 w Las Vegas zaprezentuje opinii publicznej telewizory z linii LG SIGNATURE OLED oraz LG 8K NanoCell TV, które będą gotowe, aby wyświetlić treści 8K z dowolnego źródła z pomocą procesora Alpha 3. generacji wykorzystującego sztuczną inteligencję w procesie przetwarzania obrazu.

Aby zaznaczyć, że nowe modele są w pełni przygotowane do współpracy z wyższą rozdzielczością, LG nazywa je telewizorami Real 8K. Ta nomenklatura odnosi się do możliwości przesyłania treści 8K za pośrednictwem złącz HDMI, USB oraz serwisów streamingowych. Telewizory przystosowano do współpracy m.in. z kodekami AV1, HEVC czy VP9, dzięki czemu użytkownik będzie mógł oglądać np. filmy 8K w 60 klatkach na sekundę za pośrednictwem YouTube’a czy zewnętrznych urządzeń podpiętych do telewizora poprzez HDMI.

Zanim jednak materiały w takiej jakości upowszechnią się w sieci oraz na nośnikach fizycznych, minie jeszcze wiele lat. W tym okresie przejściowym potencjał matrycy pomoże wykorzystać nowy procesor z linii Alpha przystosowany do skalowania obrazów przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji.

LG SIGNATURE OLED 8K

Procesor wyposażono w oprogramowanie AI Picture Pro, które służy do automatycznej korekty obrazu. Odbiornik analizuje materiały wideo i poddaje je automatycznej obróbce, aby np. zwiększyć czytelność liter czy podkreślić rysy twarzy aktorów. Z kolei funkcja Auto Genre Selection rozpoznaje rodzaj wyświetlanych obrazów, dzięki czemu odróżnia filmy od animacji czy relacji sportowych, automatycznie dopasowując do nich parametry wyświetlania, aby polepszyć ich odbiór.

Firma LG jest silnie zaangażowana w prace nad technologiami zapewniającymi wyjątkowe wrażenia. Dzięki telewizorom LG 8K OLED i NanoCell, klienci mogą mieć pewność, że otrzymują przyszłościowe produkty, które będą wyświetlać obraz o fascynującej jakości niezależnie od formatu – powiedział Park Hyoung-sei, prezes działu LG Home Entertainment.

Sztuczna inteligencja w nowych telewizorach od LG zostanie także wykorzystana do poprawy jakości ścieżki audio. Pomoże w tym m.in. funkcja AI Sound Pro, która podobnie jak Auto Genre Selection rozpozna rodzaj wyświetlanej treści i automatycznie skoryguje ścieżkę dźwiękową, aby poprawić słyszalność dialogów czy dodać głębi odgłosom otoczenia.

Korporacja poinformowała, że w 2020 roku na rynku zadebiutują 77- i 88-calowe telewizory LG SIGNATURE OLED 8K oraz 65- i 75-calowe modele z linii LG NanoCell. Ceny oraz daty premiery poszczególnych urządzeń nie są jeszcze znane.