LG Rollable – smartfon ze zwijanym ekranem [CES 2021]

Źródło: LG

Po składanych smartfonach przyszedł czas na kolejne urządzenia mobilne wyposażone w elastyczne wyświetlacze. Inżynierowie TCL zaprezentowali projekt koncepcyjny 17-calowego tabletu zwijanego w rulon, zaś LG opracowało Rollable, hybrydę smartfonowo-tabletową z ekranem o regulowanym rozmiarze. I choć to gadżet od TCL wygląda bardziej innowacyjnie, LG Rollable ma nad nim jedną zasadniczą przewagę – nie zakończy swojego żywota na etapie prototypowania.

Smartfon zauważalnie różni się od składanych sprzętów zaprezentowanych przez takie firmy jak Royole, Samsung czy Motorola. Na pierwszy rzut oka użytkownik może nawet nie zorientować się, że ma do czynienia z hybrydowym urządzeniem, gdyż ekran zawija się do wnętrza obudowy. Niestety, podczas wystąpienia na CES 2021 koreańska korporacja poświęciła temu gadżetowi jedynie kilka sekund. Nie opowiedziano ani o jego możliwościach, ani o szczegółach mechanizmu zwijania ekranu. Pokazano jedynie krótki fragment wideo pozbawiony jakiegokolwiek komentarza:

Pozostaje nam zatem poczekać na oficjalną premierę tego nietuzinkowego sprzętu, aby przekonać się, jak LG Rollable sprawdza się w praktyce. A ta nadejdzie szybciej, niż moglibyśmy się spodziewać. Dyrektor ds. globalnej komunikacji LG, Ken Hong, poinformował na łamach serwisu Nikkei, że telefon trafi do powszechnej dystrybucji już w 2021 roku. Hong przekazał również, że korporacja nawiązała ścisłą współpracę z BOE Technology Group, chińskimi ekspertami od produkcji elastycznych wyświetlaczy. Nie zdradził jednak, czy to ta firma będzie odpowiedzialna za dostarczenie paneli do LG Rollable.