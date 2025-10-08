placeholder
LG Swing to monitor i TV w jednym, który właśnie wjechał do Polski!

I to na własnych kółkach! LG udowadnia, że monitor nie musi być przykuty do biurka. Nowy model LG Smart Monitor Swing 4K to połączenie ekranu 4K UHD z funkcjami Smart TV, które dzięki mobilnej podstawie na kółkach możesz zabrać ze sobą wszędzie – od domowego biura po salon.
placeholder
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  LG Swing 
lg
LG Swing fot. materiały prasowe LG
Zapomnij o stacjonarnym stanowisku pracy. LG Smart Monitor Swing został zaprojektowany z myślą o elastyczności. Jego designerska podstawa pozwala nie tylko na regulację wysokości i pochylenia, ale także na obrót do trybu portretowego (idealnego do kodowania lub przeglądania social mediów). Największym hitem są jednak wbudowane kółka. Chcesz popracować w kuchni, a wieczorem obejrzeć serial w sypialni? Po prostu przesuwasz monitor tam, gdzie go potrzebujesz. Całość uzupełnia minimalistyczny design z dyskretnie ukrytymi przewodami.

Obraz ostry jak żyleta i centrum domowej rozrywki

Sercem urządzenia jest 31,5-calowy ekran IPS 4K UHD (3840x2160), który gwarantuje niesamowitą szczegółowość i żywe, naturalne kolory (pokrycie 95% palety DCI-P3). Dzięki wsparcia technologii HDR filmy są nasycone kolorami i kontrastowe, a inteligentna funkcja automatycznie dostosowuje jasność do oświetlenia w pokoju.

Najlepsze jest to, że nie potrzebujesz komputera, by cieszyć się rozrywką. Wbudowany system webOS daje dostęp do ulubionych aplikacji streamingowych, takich jak Netflix, YouTube, Disney+ czy Apple TV, za pomocą paru kliknięć na pilocie.

fot. materiały prasowe LG

Moc do pracy i bezproblemowa łączność

LG Swing to także potężne narzędzie do pracy. Dzięki trzem złączom USB-C (z ładowaniem laptopa do 65 W) i dwóm portom HDMI, podłączysz do niego wszystko, czego potrzebujesz. Funkcje AirPlay 2 i Screen Share pozwalają na bezprzewodowe przesyłanie obrazu ze smartfona, a aplikacja LG Switch umożliwia inteligentny podział ekranu nawet na sześć stref. To prawdziwy hub produktywności.

fot. materiały prasowe LG

Z targów CES na pokazy mody

Innowacyjność LG Swing została już doceniona na arenie międzynarodowej – monitor zdobył prestiżową nagrodę CES 2025 Innovation Award. Jego polska premiera odbyła się podczas otwarcia nowej przestrzeni znanego duetu modowego MMC Studio, którego to wydarzenia LG było partnerem, a LG Swing pięknie prezentował się we wnętrzach Pałacu Rembielińskiego w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 6a. To idealnie pokazuje, dla kogo jest ten sprzęt: dla osób kreatywnych, ceniących wyrafinowany design i nowoczesne technologie, które dopasowują się do ich stylu życia, a nie na odwrót.

LG Swing w MMC Studio

LG Swing w MMC Studio
fot. materiały prasowe LG
Źródło: Informacja prasowa LG

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  LG Swing 
lg
