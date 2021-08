LG opóźnia debiut małego OLED-a

Źródło: LG

Informatorzy serwisu The Korea Economic Daily dotarli do przecieków, które sugerują, że LG podjęło trudną decyzję o opóźnieniu debiutu kompaktowego modelu OLED-a. Według ich informatorów premierę tego sprzętu przesunięto na 2022 roku i 42-calowy odbiornik zostanie zaprezentowany wraz z nową linią telewizorów, które zobaczymy w trakcie targów CES 2022.

Jak się jednak okazuje, za opóźnieniem nie stoją problemy produkcyjne. Według The Korea Economic Daily pierwotne plany zakładały wypuszczenie tego modelu do sprzedaży w drugiej połowie 2021 roku, jednak korporacja zdecydowała się opóźnić jego debiut, aby „zmaksymalizować działania marketingowe”.

Takie działania nie powinny dziwić, wszak 42-calowy OLED ma szansę stać się jednym z najbardziej pożądanych modeli w tej kategorii rozmiarowej i LG chce porządnie przygotować się do tej premiery. Wszystko bowiem wskazuje na to, że nie będzie to budżetowy sprzęt pokroju linii A1 od LG, który dysponował matrycą o odświeżaniu na poziomie 60 Hz dobrą do oglądania filmów, ale nie do grania czy oglądania rozrywek sportowych. Ten 42-calowiec ma być urządzeniem z wyższej półki jakościowej zbliżonym m.in. do linii C1. A to oznacza, że może zyskać miano idealnego modelu dla graczy poszukujących kompaktowego telewizora.

Przecieki branżowe sugerują, że ten sprzęt ma zostać w pełni przystosowany do obsługi konsol PS5 oraz Xbox Series X. Możemy zatem przypuszczać, że znajdziemy w nim kilka złącz HDMI 2.1, które pozwolą odpalać gry w 120 klatkach w rozdzielczości 4K oraz skorzystać z szeregu funkcji upłynniających rozgrywkę.

Największą niewiadomą pozostaje cena urządzenia. Jednak skoro 48-calowy model OLED C1 można kupić dziś za 4700 zł, możemy podejrzewać, że jego mniejszy brat będzie kosztował mniej niż 4000 zł.