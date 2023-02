Liam Neeson mógł być Bondem. Odmówił przez nieoczekiwane ultimatum

fot. Cross Creek Pictures

Liam Neeson promuje obecnie swój nowy film Marlowe. W rozmowie z Rolling Stone wyjawił, że były duże szanse na to, by w latach 90. został nowym Jamesem Bondem, czyli w czasach, gdy szykowano GoldenEye z 1995 roku. Jednak Liam Neeson podjął decyzję, by... odrzucić tę propozycję! Wszystko z uwagi na interwencję jego żony Natashy Richardson.

Liam Neeson - agent 007

Nell - Znam Broccolich. Przyglądali się wówczas różnym aktorom. Dopiero co wyszła Lista Schindlera i Barbara Broccoli dzwoniła do mnie kilka razy, spytać, czy jestem zainteresowany tą rolą. Oczywiście odpowiedziałem, że tak, jestem zainteresowany. Wówczas moja kochana żona - niech spoczywa w pokoju - powiedziała mi podczas pracy nad: "Liam, muszę ci coś powiedzieć. Jeśli zagrasz Jamesa Bonda, nie będziemy małżeństwem". Dała mi więc ultimatum w związku z Jamesem Bondem. Mówiła poważnie!

Takim sposobem miłość Liama Neesona do jego partnerki, a potem żony przeważyła i odrzucił zainteresowanie producentów Jamesa Bonda. A był o krok od spotkania, które mogło zadecydować o tym, że będzie agentem 007. W wywiadzie dodał, że lubił drażnić małżonkę poprzez nucenie tematu muzycznego Bonda.